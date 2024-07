Biasin svela il retroscena di mercato: in arrivo un vice-Buchanan

Biasin, giornalista molto vicino alle cose di casa nerazzurra, ha parlato del mercato della società di viale della Liberazione. Il giornalista, soprattutto, si è soffermato su quella che è l’impellenza del momento, ovvero trovare il sostituto di Tajon Buchanan. L’esterno canadese, infatti, si è infortunato con la propria nazionale e ne avrà per oltre quattro mesi. Ma ecco la rivelazione di mercato sulla società nerazzurra.

Biasin e il mercato nerazzurro, il retroscena: “Da Appiano diranno che…”

Biasin, dunque, all’interno del proprio editoriale per TMW, ha parlato del mercato interista facendo una rivelazione sulle intenzioni del club di viale della Liberazione in merito al sostituto di Buchanan. Ecco le parole di Biasin: “Curioso che sia accaduto a poche ore dalle dichiarazioni del ds Ausilio che in qualche modo annunciava la fine del mercato nerazzurro. Questa era la speranza, laddove in nerazzurro ogni titolare dispone già del suo bel doppione ad altissimo livello. Anzi, disponeva. Il ko del riccioluto (tibia rotta, ci si vede ad autunno inoltrato) imporrà ai dirigenti un’accurata riflessione sul da farsi. Diranno “ci arrangiamo così”, ma un rimpiazzo arriverà (però non Cuadrado “di rientro”, semmai ci aveste pensato)”.

Biasin conferma le indiscrezioni degli ultimi giorni: adesso bisogna valutare i vari profili

Biasin ha confermato che i nerazzurri andranno sul mercato per la corsia di sinistra. In queste ore sono circolati tantissimi profili che potrebbero interessare in viale della Liberazione. In ordine di gradimento, sicuramente, ci sarebbe lo spagnolo Marcos Alonso, svincolatosi dal Barcellona. Poi, occhio anche a Kurzawa, che è sempre piaciuto. Infine, la pista meno probabile è quella che porta ad Ivan Perisic che, come i tifosi nerazzurri sanno già, conosce a menadito il campionato. Vedremo quale sarà la soluzione che la dirigenza prenderà maggiormente in considerazione. Ma di sicuro, l’infortunio di Buchanan è stato un fulmine a ciel sereno che ha scombinato i piani nerazzurri.