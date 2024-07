Buchanan out, l’Inter pensa alla soluzione interna per la fascia

Buchanan starà fuori per oltre quattro mesi e la notizia non poteva che essere presa negativamente in casa Inter. Il giocatore canadese, impegnato con la propria nazionale in Coppa America, si è fatto male durante l’allenamento che ha visto procurarsi una rottura della tibia. La dirigenza nerazzurra, oltre al dispiacere per il ragazzo, si sta organizzando per trovare il profilo migliore per sopperire alla sua assenza. In questo senso, la soluzione potrebbe già essere in casa.

Buchanan starà fuori oltre quattro mesi: l’Inter pensa alla soluzione in casa per la fascia

Buchanan sarà un assenza pesante per la squadra nerazzurra. L’esterno canadese aveva iniziato ad ambientarsi al meglio e a comprendere i dettami tattici di Simone Inzaghi. E questo infortunio rallenterà sicuramente il tutto. I nerazzurri stanno pensando a come sostituirlo e, oltre alle varie opzioni di mercato, ci sarebbe anche una soluzione interna. Si tratta di portare in prima squadra Mattia Zanotti. L’ex esterno della Primavera piace molto ad Inzaghi che lo ha fatto esordire. Non solo, ma lo ha anche testato sulla fascia sinistra. Potrebbe essere lui il sostituto sulla corsia mancina o, al limite, spostare in quella zona Darmian con lui a destra. Una soluzione che, nelle prossime ore, potrebbe prendere piede.

Zanotti può restare: ma occhio alle varie sirene di mercato per l’esterno nerazzurro

Buchanan infortunato richiede di fare delle serie riflessioni. E Zanotti rientra all’interno di queste. L’ex capitano della Primavera potrebbe essere l’opzione per sostituire il canadese. Ma bisogna fare attenzione anche alle richieste di mercato. Nella scorsa stagione, il classe 2003, ha giocato una stagione da protagonista con la maglia del San Gallo. E proprio dalla Svizzera ci sarebbe qualche interessamento per lui. Non solo: ma anche in Serie A qualche società ci sta pensando. Ad esempio il Genoa che lo vorrebbe nell’ambito dell’operazione per portare Gudmunsson in nerazzurro. Vedremo cosa si deciderà. Zanotti rimane al centro del mercato.