Dumfries fa innamorare l’ex Real: “Che potenza. Se avrà tempo…”

Dumfries è stato uno dei protagonisti della vittoria dell’Olanda contro la Romania. Il difensore nerazzurro, schierato questa volta in una difesa a quattro, ha fatto vedere cose molto interessanti del suo repertorio. Sgroppate e potenza che hanno permesso alla propria nazionale di vincere per 3-0 e di andare avanti all’Europeo. Di lui è rimasto estasiato un ex giocatore del Real Madrid come Rafael Van der Vaart che ha voluto elogiarlo.

Dumfries brilla in nazionale: Van der Vaart applaude l’esterno nerazzurro

Dumfries brilla con la maglia dell’Olanda e lo fa con una prestazione dominante e convincente. Il giocatore nerazzurro da tempo non si vedeva su questi livelli e la cosa non può che far piacere a Simone Inzaghi. Di lui, come anticipato, ha parlato l’ex Real Madrid, Rafael Van der Vaart che è rimasto entusiasta del giocatore. Ecco le parole di Van der Vaart: “Sono stati molto bravi. Dumfries ha dato il meglio di sé ed è davvero meraviglioso da vedere, che potenza. Ha continuato a spingersi avanti, anche se i suoi cross potevano essere più precisi di tanto in tanto. Non bisogna dargli tanto tempo per pensare, perché se avrà poco tempo a disposizione farà le cose giuste. Se avrà troppo tempo, le farà in modo sbagliato“.

Gioie con l’Olanda e il rinnovo si avvicina: la trattativa procede bene

Dumfries gioisce con la sua Olanda per il passaggio del turno e può essere soddisfatto anche per quanto riguarda i rinnovi di contratto. L’esterno nerazzurro, infatti, sembra aver quasi trovato la quadra per l’accordo economico. Dopo una fase di stallo della trattativa, anche per stessa ammissione della dirigenza nerazzurra, sembra essere arrivata la schiarita. Simone Inzaghi, quindi, continuerà a poter contare sull’ex PSV Eindoven anche per il futuro. Il tecnico nerazzurro è convinto che il ragazzo, sulla fascia destra, possa ancora dare tantissimo alla squadra.