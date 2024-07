Inter, il colpo a centrocampo è ad un passo

Inter vicina a concludere un colpo a centrocampo. La società nerazzurra, dopo una lunga trattativa, è pronta a far sbarcare a Milano il terzo (quarto se consideriamo l’imminente chiusura per Josep Martinez) acquisto della sua campagna di rafforzamento. Un giocatore che, per le caratteristiche e, vista anche la giovane età, rappresenta tutto ciò su cui Oaktree vuole si basi la campagna acquisti nerazzurra. Ecco di chi si tratta.

Inter, vicinissimo il colpo a centrocampo: ecco cos’ha sbloccato l’affare

Inter, dunque, vicinissima a concludere un’altra trattativa. Nel caso specifico, si tratta di Tessmann del Venezia. Il giocatore, dopo una prima resistenza, ha deciso di accettare la proposta nerazzurra e sarà un giocatore dell’Inter nelle prossime ore. A sbloccare l’affare, secondo quanto riportato dal sito di SportMediaset, sarebbe stata l’introduzione di Gaetano Oristanio, trequartista che l’anno scorso è andato a giocare in prestito al Cagliari. Il classe 2002 piace tantissimo alla squadra lagunare e nella prossima stagione potrà contare su di lui. Mancano gli ultimi dettagli e, poi, finalmente, anche questo affare sarà definito in ogni particolare.

La società vuole chiudere Tessmann al più presto: chiaro il progetto tecnico per lui

Inter che vuole chiudere la pratica Tessmann quanto prima. Come detto, mancano gli ultimi dettagli e poi lo statunitense sarà nerazzurro. La società è stata molto chiara in merito al progetto tecnico da cucirgli addosso. Il ragazzo, per avere un primo approccio alla Serie A, giocherà a Venezia ancora per una stagione. Conclusa questa, in viale della Liberazione si faranno le dovute valutazioni per vedere se il giocatore sarà pronto a indossare la maglia nerazzurra oppure no. In caso negativo, si prenderà la strada migliore per il ragazzo affinchè possa maturare ulteriormente. Tessamnn è pronto a dire sì. Oristanio a fare il percorso inverso. Inter e Venezia stanno per ultimare questo affare. Non dovrebbe mancare ancora molto per mettere tutto nero su bianco.