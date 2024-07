Cruciani contro l’Inter: “Su Calciopoli non sopporto una cosa”

Cruciani si scaglia contro l’Inter. Il conduttore della trasmissione radiofonica, La Zanzara, parla della società nerazzurra e fa, nei suoi confronti, una vera e propria invettiva. Il motivo? Come al solito, Calciopoli. Cruciani, infatti, ospitato dalla trasmissione Juventibus, ha parlato del più grande scandalo del calcio italiano, ma si è scagliato contro una certa parte del mondo nerazzurro e le argomentazioni utilizzate in merito a Calciopoli stessa.

Cruciani vs Inter: il conduttore si scaglia contro i nerazzurri su Calciopoli

Giuseppe Cruciani, come detto, è intervenuto a parlare di Calciopoli e dell’Inter. Il conduttore non ha mai avuto delle simpatie particolari per il mondo nerazzurro ed anche quando è stato ospite in tv in alcune trasmissioni sportive, ha parlato sempre in termini negativi dell’Inter, a torto o a ragione. Questa volta la bordata è stata molto pesante. Ecco le parole di Cruciani: “Prendo un po’ le distanze dai tifosi juventini ma la mia antipatia per l’Inter non è per la squadra o società ma è legata ai personaggi. Il piagnisteo su Calciopoli e altri argomenti è stato triste. Però nessun calciatore dell’Inter mi sta antipatico”.

Al netto di opinioni e ricorsi su Calciopoli, la storia e le sentenze non si cambiano

Cruciani non è nuovo ad uscite sui generis e che creano scompiglio. Ma più forte di ogni opinione, poi, ci sono le sentenze. Quelle, nessuno può cambiarle. Calciopoli è stata una pagina nera del nostro calcio che ha contribuito, probabilmente, in maniera decisiva ad affossarlo. Un sistema in cui i carnefici hanno fatto il buono ed il cattivo tempo e che poi, una volta scoperti, hanno cercato di nascondere e di fare da scarica barile. Le argomentazioni sbagliate, semmai, sono quelle di chi ha sempre provato a tutelare personaggi che sarebbero dovuti essere fuori dal mondo del calcio italiano anni prima. Ogni verdetto è stato emesso. E ricorsi discutibili e persi a parte, questo nessuno potrà mai cambiarlo. L’Inter, dal canto suo, fa bene a concentrarsi sulla prossima stagione. Simone Inzaghi a breve inizierà a lavorare con i suoi ragazzi.