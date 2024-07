Carboni-Marsiglia, pista calda: lui vorrebbe, ma c’è un ostacolo

Carboni è uno dei nomi di cui si parla maggiormente per il mercato in uscita della squadra nerazzurra. Il talento classe 2005, infatti, è al centro degli interessi di tante squadre. Ma quella che sembra essersi interessata di più è il Marsiglia del tecnico italiano, Roberto De Zerbi. La società francese vorrebbe provare ad imbastire una trattativa per trovare la quadra, ma in questo momento sembra essere un ostacola che blocca il tutto.

Carboni al Marsiglia pista da seguire: un solo ostacolo alla trattativa con i nerazzurri

Carboni potrebbe essere il giocatore sacrificato per provare a fare un colpo in entrata nel reparto offensivo. Ovviamente servirebbe anche l’uscita di Arnautovic e Correa per trovare spazio all’eventuale attaccante. Ma i soldi necessari potrebbero arrivare dalla cessione dell’argentino. Il Marsiglia, secondo quanto riportato da RCM, sarebbe la squadra che sta insistendo di più sul ragazzo. Il classe 2005 sarebbe ben disposto a lavorare con De Zerbi, conoscendo il suo modo di fare con i giovani e di migliorarli. La società francese, invece, vuole capire la formula adatta per accontentare i nerazzurri, ma non sarà facile. In viale della Liberazione, la richiesta, è sempre ferma a 30 milioni di euro cash.

Carboni addio? Ecco la scelta fatta dalla dirigenza nerazzurra sull’argentino

La dirigenza interista, per la verità, stima molto il giocatore. Carboni, infatti, viene ritenuto un grande talento pronto ad esplodere. L’intenzione è quella di non cedere il ragazzo per meno di 30 milioni. Solo a questa cifra, in viale della Liberazione, lo si lascerebbe partire. Nel caso in cui questa offerta non dovesse arrivare, ecco che prenderebbero in considerazione altre vie. La prima è quella della permanenza a Milano per ricoprire un posto nell’attacco nerazzurro. Altrimenti non sarebbe escluso un nuovo prestito per giocare con continuità e accumulare sempre maggiore esperienza in campo.