Alex Perez, fatta con l’Inter: cifre, dettagli e piano per il futuro

Alex Perez sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Per il difensore spagnolo, i nerazzurri, stanno ultimando le ultime documentazioni per portarlo a Milano. Ma la strada della trattativa sembra essere oramai tracciata. Il classe 2006 raggiungerà Milano per le visite mediche e per l’annuncio ufficiale. Dopodichè sarà un nuovo giocatore interista. E per il futuro, il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, farà una cosa per il ragazzo.

Alex Perez, sarà Inter: ecco la formula e le cifre della trattativa che porteranno lo spagnolo a Milano

Alex Perez sarà un nuovo difensore nerazzurro. Il classe 2006 spagnolo sarà uno dei giovani rinforzi per l’Inter. Oaktree, infatti, ha chiesto di ringiovanire la rosa con giocatori di talento, da valorizzare, per poi inserirli nella rosa di Inzaghi. L’Inter preleverà il ragazzo dal Betis Siviglia. Alex Perez, arriverà in nerazzurro in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro. Ma prima della firma con i nerazzurri, ci vorrà un altro passaggio. Infatti, il giocatore, ha il contratto in scadenza con la società spagnola al 30 giugno del 2025, di conseguenza, non sarà possibile senza prima rinnovare per un anno, poter arrivare a concludere la trattativa con la formula sopra citata.

Inzaghi ha in mente un piano per il ragazzo che in patria viene paragonato ad un mostro sacro

Alex Perez, una volta arrivato a Milano, si aggregherà alla prima squadra. E lì, il difensore, verrà valutato da Simone Inzaghi per capire se sarà meglio continuare con i grandi, oppure se sia opportuno fare un primo passaggio con la squadra Primavera di Zanchetta. Sicuramente, il ritiro, verrà fatto con la prima squadra e per il futuro si vedrà. Il ragazzo, in patria, viene paragonato ad un mostro sacro della storia del calcio spagnolo, come l’ex difensore del Barcellona, Gerard Piquè. L’Inter ci punta molto e vuole mettere a segno questo colpo. Alex Perez, che ha spinto tanto per esserlo, si prepara a vestire la maglia nerazzurra la prossima stagione.