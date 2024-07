Correa, addio imminente? Può partire a queste condizioni

Correa è uno dei giocatori in uscita dalla squadra nerazzurra. L’attaccante argentino, infatti, non farà parte della rosa di Inzaghi nella prossima stagione ed è già stato avvisato di cercare una nuova destinazione. Il giocatore, dal canto suo, vuole trovare un ambiente in cui esprimersi al meglio, dopo il prestito fallimentare con la maglia del Marsiglia. Intanto, per i nerazzurri, potrebbe esserci una richiesta a sorpresa da parte di una società.

Correa e l’Inter, una squadra si tira indietro? Il club sta valutando bene i costi dell’operazione

Correa è fuori dal progetto dell’Inter e anche l’argentino vuole lasciare Milano. Dopo le due stagioni in nerazzurro e il prestito deludente al Marsiglia, il Tucu ha capito che nella Beneamata ha fatto il suo tempo ed è il momento di scegliere nuove rotte. Per lui c’era stato qualche interesse dal Sudamerica, specie dall’Argentina. Soprattutto il River Plate aveva mostrato dei segnali nei suoi confronti, ma il costo del cartellino non permette di fare voli pindarici ala squadra argentina, ragion per cui l’affare sembra essersi arenato. Ovviamente, non è assolutamente detto che il Millionarios non possano riprovarci, ma sembra complicato che arrivi una proposta per un titolo definitivo. I nerazzurri non transigono sulla formula, dal momento che il contratto di Correa scade nel 2025.

Una nuova pretendente si fa sotto? Arrivata richiesta di informazioni in viale della Liberazione

L’attaccante argentino, però, ha ricevuto altre manifestazioni di interesse. Questa volta, dalla Grecia, dove l’AEK Atene ha chiamato la società di viale della Liberazione per chiedere informazioni. L’ex centrocampista nerazzurro, Matias Almeyda, oggi allenatore proprio della squadra greca, vorrebbe l’ex Lazio come rinforzo per il suo attacco. Le due società, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, stanno iniziando ad imbastire una trattativa. Vedremo se, per Correa, qualcosa si potrà realmente sbloccare da qui a breve.