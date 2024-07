Inter, l’ex Juventus avverte: “I nerazzurri devono sapere che…”

Inter, a breve ripartirà la preparazione. Mentre la dirigenza nerazzurra lavora per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione, Simone Inzaghi e lo staff tecnico si godono gli ultimi giorni di vacanza per cercare di ricaricare le energie in vista del prossimo e complicatissimo campionato. Intanto, un ex calciatore della Juventus, sulla concorrenza della squadre rivali che vorranno scipparle lo scudetto vinto lo scorso anno.

Inter, l’ex Juventus avvisa i nerazzurri: “Devono sapere una cosa”

Inter che si appresta a preparare una nuova stagione. Dopo aver vinto lo scudetto della seconda stella, gli uomini di Simone Inzaghi vogliono cercare il bis consecutivo che manca da ben 14 anni. E per farlo dovranno battagliare con le altre rivali che si stanno rinforzando per provare a ostacolare il cammino interista. Intanto, un grande ex bianconero come Ciro Ferrara, ha parlato dei nerazzurri come favoriti per la vittoria del campionato, avvisandoli dei pericoli che troveranno. Ecco le parole di Ciro Ferrara ai microfoni di SportMediaset: “In quanto campione l’Inter è la squadra che parte avanti alle altre, però allo stesso tempo deve sapere che le altre cercheranno di darle fastidio. L’Inter ha una rosa molto ampia e al momento è avanti a tutti: negli ultimi campionati Napoli e nerazzurri hanno fatto il vuoto, la speranza degli appassionati è che ci sia una competizione fino a fine campionato”.

Scudetto? sarà prova ad ostacoli. Tante insidie per i nerazzurri di Inzaghi

I nerazzurri, come anticipato, vogliono riprovare a far rimanere a Milano il tricolore. Ma la prossima stagione non sarà affatto semplice. Infatti, i nerazzurri, se la dovranno vedere contro le solite rivali che si stanno rinforzando per provare a diminuire quella distanza che c’è stata lo scorso campionato. La Juventus di Thiago Motta sta cambiando molto, così come sta iniziando a concretizzare le trattative il Napoli di Conte. Occhio anche a Milan e Atalanta che vorranno dire la propria. Insomma, non sarà sicuramente una passeggiata come la scorsa stagione. Ma i nerazzurri sono campioni in carica e dovranno dimostrarlo anche nella prossima stagione.