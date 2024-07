Mercato Inter, il sogno di Marotta e Ausilio è uno stopper old style

Mercato dell’Inter in completa evoluzione. Nonostante le smentite di rito, i nerazzurri vogliono ancora rinforzare il proprio organico. Certamente, l’assenza di grandi risorse crea difficoltà alla dirigenza nerazzurra che, dal canto suo, sta cercando di regalare a Simone Inzaghi un organico che possa essere pronto a competere per vincere di nuovo il campionato e per fare bene anche in campo europeo. E in tal senso, Marotta e Ausilio, sono alla ricerca di uno centrale di difesa.

Mercato Inter, Marotta e Ausilio cercano uno ‘stopper’ vecchia maniera: c’è il nome preferito

Mercato dell’Inter in evoluzione, ma mercato dell’Inter che non può fare troppi voli pindarici. I nerazzurri hanno bene in mente cosa possono e non possono fare, ragion per cui si proverà a fare il meglio per rendere la rosa ancora più competitiva. In tal senso, si cerca un difensore centrale che possa essere un alternativa valida ad Acerbi per poi prenderne il posto. In viale della Liberazione hanno già un nome ben fissato in mente ed è quello di Bijol dell’Udinese. Il difensore centrale ha tutte le caratteristiche che lo rendono un obiettivo perfetto: giovane, forte e capace di giocare sia in una difesa a tre che in un reparto a quattro. Marotta e Ausilio stanno pensando a lui, ma un ostacolo potrebbe rinviare tutto.

Bijol interessa tantissimo i nerazzurri: un fattore potrebbe far rinviare ogni cosa

Il mercato dell’Inter per la difesa ruota attorno al rinforzo che dovrà prendere il posto – numericamente – di Buchanan. Ecco perchè, per quanto riguarda il centrale, ogni genere di discorso potrebbe essere rinviato alla prossima stagione. Oltre a questo, dopo un grande Europeo giocato, il prezzo di Bijol è aumentato. Ragion per cui bisogna centellinare al meglio le risorse. Se il ragazzo dovesse manifestare ancora la crescita esponenziale avuta fino a questo momento, ecco che la dirigenza, a partire da gennaio, potrebbe iniziare ad imbastire dei discorsi per portarlo a Milano.