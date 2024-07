Gudmunsson, c’è la fila: non solo Inter. Occhio ad altre due di A

Gudmunsson-Inter, la pista si complica ulteriormente. L’obiettivo principale per l’attacco della squadra nerazzurra della prossima stagione è sicuramente Albert Gudmunsson del Genoa. L’attaccante islandese piace tantissimo in viale della Liberazione, ma ci sono dei forti ostacoli che hanno messo completamente in stand-by ogni genere di discorso. Intanto, proprio nel tentativo di approfittare di questo stallo, altre due squadre si sono fiondate sul giocatore per provare ad acquistarlo.

Gudmunsson-Inter, pista raffreddata: ecco i motivi che stanno impedendo l’affare

Gudmunsson è una pista che si sta raffreddando per la società nerazzurra. L’attaccante islandese piace molto ad Inzaghi, ma troppi ostacoli si sono frapposti per una felice conclusione dell’affare. In primis, la scarsa capacità economica del club nerazzurro. E’ vero, infatti, che con il Genoa si può trovare un accordo per formula e contropartite. Ma è altrettanto vero che prima bisogna cedere gli esuberi e queste cessioni non sono arrivate. In aggiunta, lo spazio in attacco è poco, visto che Arnautovic ha deciso di rimanere a Milano. Inoltre, le parole recenti del presidente del Grifone, Zangrillo, hanno dato un monito ai nerazzurri: Gudmunsson non partirà a prezzo di saldo. E se pensiamo che l’investimento potrebbe arrivare per la difesa, dopo l’infortunio di Buchanan, allora tutto diventa ulteriormente più complesso.

Due squadre pronte a fiondarsi sul giocatore: l’Inter può solo osservare la situazione

Visto lo stallo dei discorsi tra Inter e Genoa, ci sono delle altre squadre che vorrebbero approfittare della situazione e inserirsi nella trattativa. La Lazio, secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarelli, avrebbe iniziato a sondare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione e regalare a Baroni un rinforzo importante in attacco. Ma anche la Fiorentina starebbe cercando di capire la situazione. Già lo scorso gennaio, i Viola, hanno provato ad acquistare il giocatore senza riuscirci. Adesso, Commisso, potrebbe tornare nuovamente alla carica. Ai nerazzurri non resta che restare a guardare, in questo momento, sperando che qualcosa in proprio favore possa sbloccarsi.