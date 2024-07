Inter, il giornalista duro: “Non hanno un euro e devono tenersi…”

Inter, il giornalista Umberto Chiariello molto duro con i nerazzurri. In queste ultime ore si è parlato tanto dell’interesse last minute della società nerazzurra nei confronti del difensore del Torino, Buongiorno. Si era parlato di un inserimento da parte dell’Inter per lui e di una richiesta di aspettare la cessione di De Vrij per affondare il colpo. Le cose non sono andate così e il giornalista vicino alle cose di casa Napoli ha parlato proprio di questo.

Inter, Chiariello affonda i nerazzurri: “Non hanno un lira e devono tenersi…”

Inter che, quindi, cerca uno o addirittura due difensori. Il club nerazzurro deve sostituire numericamente l’infortunato Buchanan e l’eventuale partenza di De Vrij. Sicuramente, non arriverà Buongiorno che si accaserà al Napoli per 35 milioni di euro più 5 di bonus. Sull’inserimento dei nerazzurri sul giocatore, ecco le parole di Umberto Chiariello: “L’Inter si è informata su Buongiorno, viene fuori. A Napoli apriti cielo, subito attacchi a De Laurentiis che si sarebbe fatto fregare di nuovo, i contratti lunghi, siamo in ritardo, insomma le solite baggianate. In realtà ognuno fa i suoi interessi”.

Chiariello, poi, rincara la dose: “La verità è che l’Inter non ha una lira, non ha un euro. Si devono tenere Acerbi a 36 anni, e De Vrij, non hanno i soldi per comprarne un altro forte e giovane. Il Napoli sì e Buongiorno verrà a Napoli. Nella notte Di Marzio, di cui mi fido ciecamente, dice accordo trovato e mancano solo i dettagli, era un bluff chiaro”.

Marotta e Ausilio, difensore cercasi: tutte le alternative a Buongiorno nella testa dei dirigenti

Nerazzurri che sono alla ricerca di rinforzi in difesa. Acerbi non da garanzie dal punto di vista fisico e De Vrij è in partenza. La dirigenza interista ha in mente qualche profilo per rinforzare la rosa in questo senso. Tra i profili che piacciono di più ci sono Bijol e Danso. I dirigenti, in realtà, sarebbe propensi a puntare su un profilo più esperto a parametro zero come Hermoso su cui c’è anche il Napoli. Nelle ultime ore, inoltre, sono arrivate anche voci in merito ad un interesse per il difensore del Bayern Monaco, Kim. Vedremo cosa si muoverà nelle prossime settimane.