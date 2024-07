Inter, nome nuovo in difesa: ma ad una precisa condizione

Inter – Queste settimane si stanno rivelando fondamentali per il calciomercato interista, sono diversi gli obiettivi che la dirigenza sta seguendo con insistenza. Sono diversi i difensori che piacciono ai nerazzurri e un nuovo nome potrebbe portare ad un intreccio di mercato molto interessante. Jakub Kiwior, difensore polacco classe 2000, riserva dell’Arsenal, è lui il nuovo profilo che piace ai nerazzurri. Jakub Kiwior ha già un passato in Serie A essendo stato titolare fisso nello Spezia di Thiago Motta. A Gennaio 2023 Kiwior fu acquistato dall’Arsenal per circa 20 milioni di euro. Oggi Kiwior non rientra più nei piani del mister Mikel Arteta, che ha dato il via libera alla cessione del giovane centrale.

Inter-Kiwior dipende tutto da Calafiori

Adesso Arteta si sarebbe innamorato di un altro difensore, sempre proveniente dalla Serie A. Parliamo di Riccardo Calafiori, che ha ulteriormente stregato l’allenatore spagnolo con le sue prestazioni con la maglia azzurra. Calafiori è stato una delle poche mosche bianche nella disfatta italiana agli europei, ciò non è passato inosservato alle big del calcio internazionale che hanno subito iniziato a sondare il terreno per il centrale azzurro. Poco da fare per Juventus, Real e PSG, da quanto è emerso negli ultimi giorni la squadra londinese è sempre più vicina a prendere il 22enne. L’acquisto di un nuovo difensore sarebbe l’ultimo passo per aprire totalmente alla cessione di Kiwior.

Piace anche ad altre big!

Non solo l’Inter sul giovane polacco, due grandi rivali dei nerazzurri sono molto interessate al giocatore: Juventus e Milan da settimane puntano al difensore con insistenza e non hanno nessuna intenzione di mollare la presa. L’ex Spezia è ambito dalle più grandi squadre del campionato italiano, che vorrebbero permettere al giovane di riscattarsi dopo l’esperienza in Premier. Probabile triello di mercato all’orizzonte, non ci resta che attendere per vedere chi avrà la meglio nell’ottenere il cartellino del 24enne.