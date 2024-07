Marotta a caccia del difensore: 2 piste argentine oltre ad Hermoso

Marotta punta un difensore sul mercato. E’ questa la priorità in entrata dell’Inter in questo momento. Dopo l’infortunio accorso in nazionale a Buchanan, il presidente, così come tutta l’area sport nerazzurra, sta cercando di valutare quale sia il profilo migliore per la rosa nerazzurra. In viale della Liberazione si cerca un profilo che possa essere funzionale al progetto di Simone Inzaghi e integrarsi al meglio nei dettami del tecnico. E in questo senso, occhio non solo alla pista Hermoso, ma anche ad altre due argentine.

Marotta vuole il difensore: il primo profilo sulla lista dei dirigenti resta sempre quello di Hermoso

Marotta sta cercando un elemento che, non solo sostituisca numericamente Buchanan, ma che abbia anche determinate caratteristiche. Il ds nerazzurro Ausilio ha parlato di un braccetto sinistro di difesa e in quella direzione ci si muoverà. Ed ecco che l’opportunità potrebbe arrivare da Hermoso. Lo spagnolo è andato in scadenza con l’Atletico Madrid ed è attualmente svincolato. Su di lui c’è il forte pressing del Napoli, ma nelle ultime ore si è inserita anche l’Inter. Il giocatore avrebbe già dato disponibilità ad andare a Milano, ma ci sono alcuni contro, per così dire. In primis la volontà di Oaktree di voler puntare su profili più giovani. Poi, le richieste economiche degli agenti in termini di commissioni e del giocatore in termini di ingaggio. Per questo non vanno escluse altre due piste molto interessanti.

Non solo Hermoso, occhio alle piste argentine: due difensori nel mirino della dirigenza nerazzurra

Hermoso non è la sola possibilità di mercato per l’Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la finestra estiva, infatti, potrebbe regalare la possibilità da scegliere tra altri due profili. Il primo è quello di Nicolas Valentini del Boca Juniors. Il difensore è già stato seguito dalla dirigenza dei nerazzurri con responsi molto positivi, anche se c’è da stare attenti alla concorrenza della Roma e del Como. Altro elemento molto interessante è quello di Facundo Medina del Lens. Nelle scorse annate, il classe 1999, era stato approcciato nel caso di una partenza di Bastoni. Adesso, la sua candidatura potrebbe ritornare nuovamente in auge. Costo dell’eventuale operazione: 20 milioni di euro.