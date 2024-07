Sommer, l’opinionista punge l’Inter: “Oggi niente celebrazioni per…”

Sommer è stato eliminato dall’Europeo con la sua Svizzera. Il portiere elvetico, dopo aver eliminato l’Italia, non è riuscito andare oltre nella competizione, fermato ai calci di rigore dall’Inghilterra. Proprio l’uscita dall’Europeo ha scatenato l’opinionista di fede juventina, Francesco Oppini. Su X, infatti, un suo commento di critica nei confronti dell’Inter sta facendo molto discutere, cavalcando un polemica dei giorni scorsi.

Sommer eliminato con la Svizzera: Oppini punge l’Inter e i suoi post social

Sommer, quindi, andrà in vacanza e si unirà in ritiro alla squadra di Simone Inzaghi. La sua Svizzera è stata una delle più belle sorprese per quanto riguarda il gioco espresso contro tutte le avversarie. Proprio sull’eliminazione del portiere nerazzurro, ha detto la sua Francesco Oppini che ha voluto pungere il club di viale della Liberazione. Ecco le parole di Oppini: “Niente post celebrativo dell’Inter per il suo portiere svizzero? Chiedo per vari amici interessati”.

Ovviamente, il commento, lascia un po’ il tempo che trova. Soprattutto perchè utile a muovere polemiche su altre polemiche stupide già pregresse. Ma ecco da cosa deriva la volontà di scrivere questo post.

Oppini e il post-anti Inter: le ragioni del commento fuoriluogo dell’opinionista

Oppini, ovviamente, da tifoso juventino, non perde occasione per criticare tutto quello che fanno le società rivali, soprattutto se si tratta della rivale per eccellenza, come l’Inter. In questo caso, il post su Sommer è derivato da un altro post celebrativo del club nerazzurro nei confronti del suo portiere svizzero. Post, che era stato fatto dopo l’eliminazione dell’Italia per mano della formazione elvetica. Di certo si tratta di una polemica sterile, visto che tutti i club del mondo celebrano i risultati dei propri tesserati, a prescindere dalla nazionale di appartenenza. Ma oramai è polemica a prescindere. E l’unico modo per poter avere chiacchiericcio ed interazioni.