Carboni, il Marsiglia insiste per l’argentino: la risposta dell’Inter

Carboni è uno dei giocatori che potrebbe andar via dall’Inter in questa sessione di mercato. L’attaccante argentino, in questo momento, è impegnato con la propria nazionale in Copa America, ma tante squadre si sono interessate a lui. La più pressante, in questo senso e secondo le ultime indiscrezioni, sembra essere il Marsiglia di Roberto De Zerbi che potrebbe presentare a breve un’offerta. Ma i nerazzurri, con la società francese, sono stati molto chiari.

Carboni-Marsiglia, pista aperta: i nerazzurri hanno posto la loro condizione ai francesi

Carboni interessa tantissimo al Marsiglia di De Zerbi che ha fatto dell’argentino il suo obiettivo primario sul mercato. Il ragazzo sarebbe anche disposto ad accettare la corte dell’ex tecnico del Sassuolo, conoscendo quanto bene lavora con i giovani talenti. La società francese, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe pronta a presentare un’offerta economica in viale della Liberazione. Ma, ancora prima di ricevere questa, i nerazzurri sono già stati molto chiari e hanno presentato il loro paletto. Il ragazzo non lascerà Milano per meno di 30 milioni di euro. Se non sarà cessione, sicuramente non verrà dato in prestito e resterà in nerazzurro come quinta punta.

Carboni e gli estimatori: l’Inter è stata chiara e ha già rifiutato offerte importantissime

Il classe 2005 non è incedibile, ma per farlo partire, i dirigenti, sono disposti ad ascoltare solo offerte da capogiro da almeno 30 milioni di euro. Già nella scorsa sessione di calciomercato, la Fiorentina e il West Ham avevano approcciato il ragazzo impegnato con la maglia del Monza, ma non c’è stato nulla da fare. Entrambe le società avevano offerto circa 20 milioni di euro per lui, ma questa offerta non è bastata per piegare le volontà del club nerazzurro. Vedremo se nelle prossime settimane si troverà un accordo. Quello che sembra è che la trattativa prosegue e il Marsiglia sia determinato a chiudere l’affare.