Inter, un ex Milan per la difesa?

Inter – Nuovo giorno, nuovo nome per il calciomercato interista. La ricerca del nuovo difensore continua senza sosta, da ieri spunta il nome di un altro parametro zero che potrebbe fare al caso dei nerazzurri. Parliamo di Ricardo Rodriguez, difensore ex-Torino, oggi svincolato. Il centrale svizzero ha chiuso la scorsa stagione con la maglia granata dopo aver giocato per tutto l’anno con la maglia da titolare. Le due parti tuttavia non hanno trovato un accordo per proseguire il loro percorso insieme e così da Lunedì 1 Luglio, Ricardo Rodriguez si è ritrovato svincolato. Chissà se il quasi 32enne sia adesso 0pronto per una nuova avventura.

Inter-Rodriguez, affare possibile?

Rodriguez ha appena chiuso il suo Europeo con la nazionale svizzera. Il difensore non ha saltato neanche un minuto delle partite della sua nazionale, portando delle grandi prestazioni dimostrando di essere più che pronto per la maglia di una grande squadra. Rodriguez può fare anche il terzino, difficile dire se riuscirebbe a coprire la fascia per come vorrebbe mister Simone Inzaghi. A prescindere da ciò, Rodriguez non ha ancora compiuto 32 anni, non sarà di certo un aggiunta che andrebbe a svecchiare la difesa interista, ma di certo aggiungerebbe esperienza e qualità.

Ritorno a Milano?

A Milano Rodriguez ha trascorso quasi tre anni della sua carriera. Arrivato al Milan dal Wolfsburg , per circa 15 milioni,Rodriguez si prese immediatamente la maglia da titolare. All’inizio del suo terzo anno al Milan venne però relegato a riserva di Theo Hernandez, ciò portò la dirigenza a cedere lo svizzero in prestito al PSV a Gennaio dello stesso anno. Tornato dal PSV Rodriguez andò a Torino dove trovò la sua dimensione per poi trascorrere ben 4 anni collezionando quasi 120 presenze. Non ci resta che aspettare per capire se il difensore sia pronto per una nuova avventura in Italia con la maglia dei campioni d’Italia.