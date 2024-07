Inzaghi, summit con i dirigenti: tutti i profili sul tavolo

Inzaghi non vede l’ora di iniziare la nuova stagione sulla panchina nerazzurra con lo scudetto cucito sul petto e con una stella in più sopra lo stemma. Il tecnico nerazzurro, nonostante stia ancora trattando il rinnovo con la società, è molto legato al mondo Inter e non sta più nella pelle per cominciare con i suoi giocatori. Intanto, nei prossimi giorni, ci sarà un summit di mercato con la dirigenza per parlare di tutti i giocatori sul tavolo per quanto riguarda il mercato in entrata.

Inzaghi soddisfatto di quanto fatto fino ad ora: a breve accoglierà i nuovi arrivati

Inzaghi, ad oggi, si ritiene molto soddisfatto per quanto fatto fino a questo momento dalla dirigenza. Gli arrivi di Josep Martinez, Piotr Zielinski e Medhi Taremi aggiungeranno ancora maggiore qualità ad una rosa già forte e che vuole ripetersi in Italia. Non solo, ma il tecnico nerazzurro può ritenersi soddisfatto perchè la sua richiesta principale è stata mantenuta, ovvero quella di tenere tutti i big della rosa. Nonostante le tante richieste di mercato, tutti i principali interpreti nerazzurri rimarranno a Milano. Non solo, ma Barella ha rinnovato il suo contratto, Lautaro è molto vicino a farlo e anche il prolungamento di Dumfries sta vedendo una schiarita.

Summit con i dirigenti a breve per il tecnico nerazzurro: tutti i giocatori sul tavolo

Allenatore e dirigenza, tra qualche giorno, avranno un confronto sul mercato in entrata. Tema principale, il sostituto numerico di Buchanan. Tanti profili sul tavolo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il preferito della dirigenza è sempre Hermoso, ma gli elevati costi di commissioni e cartellino frenano l’affare. Occhio anche al duo argentino Medina del Lens e Valentini del Boca Juniors. Non mancano nemmeno le sorprese, con il possibile ritorno alla base di Lorenzo Pirola della Salernitana. Ma il profilo nuovo da attenzionare è quello di Vazquez del Genoa, anche se il Grifone difficilmente lascerà partire un altro titolare dopo Josep Martinez e, con ogni probabilità, Gudmunsson.