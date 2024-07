Kim all’Inter? Agresti: “E’ possibile, ma Inter non sola”

Kim è uno dei profili che sta circolando per la difesa nerazzurra in questi ultimi giorni. Il difensore del Bayern Monaco, la scorsa estate, è stato venduto dal Napoli per 50 milioni di euro e, visto lo spazio ridotto in Baviera, vorrebbe andare via dopo solo una stagione. L’Inter sarebbe interessata, ma solo nel caso in cui partisse De Vrij. A tal proposito, il giornalista Stefano Agresti, ha parlato di questa eventuale trattativa tra le parti.

Kim, la sua volontà è chiara: il coreano vuole lasciare il Bayern Monaco

Kim ha deciso di terminare dopo una anno la sua avventura al Bayern Monaco. Ma se dovesse optare per l’opzione Inter, questa potrebbe avvenire solamente in prestito, visto l’elevato costo del cartellino. Il giornalista Stefano Agresti ha voluto dire la sua sull’ex Napoli.

Ecco le parole di Agresti a Radio Radio Mattino e News: “Clamorosa no, perché al Bayern Monaco lui non si trova bene. Non gioca, perché ci sono dei club europei che si comportano un po’ con quelli arabi: acquistano giocatori a cifre elevatissime e poi non li fanno giocare. Tu guarda di che qualità sono i difensori del Bayern Monaco: ha Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt, Eric Dier. Quello che costa meno è Kim che vale cinquanta milioni, gli altri valgono di più.

Agresti, poi, ha continuato: “È chiaro che qualcuno è scontento, qualcuno non gioca e qualcuno gioca male. I quattro difensori centrali del Bayern Monaco potrebbero giocare dovunque: hanno speso ottanta milioni per de Ligt e cinquantacinque per Kim che sono riserve. Con de Ligt che non gioca nemmeno nell’Olanda, dove gioca Stefan de Vrij. Andrà via quasi sicuramente, come Kim”.

Il coreano può lasciare il Bayern? Per Agresti sì, ecco come. Ma occhio alla concorrenza

Agresti ha aggiunto: “Non è strano che il Bayern Monaco, volendo cercare di rientrare dell’investimento, possa darlo in prestito con diritto di riscatto sperando che magari il giocatore tornando in Italia possa fare bene. Potrebbe essere all’Inter, ma non mi stupirebbe che lo offrano anche ad altri”.

Infine, il giornalista ha concluso: “L’Inter lo vuole prendere perché sa che è una grande opportunità e che si può prendere in prestito, ma non dovesse prenderlo non mi stupirebbe se spuntasse un altro club italiano. Ha fatto benissimo, i nostri club ricordano Kim del Napoli e non quello del Bayern Monaco”.