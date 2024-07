Kim all’Inter? Dalla Germania: “Ecco la verità sul difensore”

Kim è uno dei giocatori che viene dato in orbita nerazzurra in questo mercato. Il difensore coreano, dopo la passata stagione al Bayern Monaco, non è rimasto contento dello scarso utilizzo avuto. Ragion per cui, ecco che potrebbe cambiare aria per la prossima stagione. L’Inter sarebbe interessata, anche se l’unico modo per vedere il giocatore a Milano è quello di un’operazione in prestito. Ma dalla Germania vanno controcorrente su questo interesse, parlando di ciò che risulta.

Kim desiderio nerazzurro? Dalla Germania molto netti: “Ecco qual è la situazione”

Kim, dunque, interesserebbe all’Inter. Il difensore coreano, era già nelle mire dei nerazzurri per sostituire Skriniar, ma non se ne fece nulla. Adesso, potrebbe esserci il ritorno di fiamma. Intanto, il giornalista di Sky Sport DE, Plattenberg, attraverso il suo profilo X, ha fatto una precisazione in merito a questo presunto interesse. Infatti, il giocatore non avrebbe intenzione di lasciare il Bayern Monaco nella prossima stagione e vorrebbe continuare per avere un’altra opportunità. Non solo, ma anche l’Inter non lo avrebbe richiesto alla società tedesca. Dunque, di fatto, non ci sarebbe nulla, nemmeno un timido interesse per lui.

Se Kim non è un obiettivo, i nerazzurri sono pronti con altri profili: ecco su chi puntano Marotta e Ausilio

Kim non dovrebbe essere un obiettivo di mercato nerazzurro, stando a quanto riportato dalla Germania. Ecco che, però, Marotta e Ausilio hanno tutta una serie di profili a cui sarebbero interessati per rinforzare la difesa. Come si sa, Hermoso rappresenta il primo profilo sulla lista. Ma l’interesse del Napoli e le richieste di commissioni e ingaggio, non rendono l’operazione semplice. Occhio alla new entry Vazquez del Genoa, anche se la società ligure non vorrebbe privarsi di un altro giocatore titolare. Un pallino che è sempre piaciuto è sicuramente Facundo Medina del Lens. Il giocatore costa 20 milioni di euro e già in passato i nerazzurri hanno pensato a lui per rinforzare la difesa.