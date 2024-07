Biasin chiaro sul difensore: “Arriva ad una condizione”

Biasin dice tutto sulla situazione difensore. In questo momento, le mire di mercato della dirigenza nerazzurra sono rivolte esclusivamente a trovare un rinforzo per la difesa della prossima stagione. L’infortunio di Buchanan fa sì che si debba cercare un rinforzo in vista della prossima stagione. Intanto, il giornalista molto vicino alle cose di casa nerazzurra, Fabrizio Biasin, ha parlato delle trattative in corso per il reparto arretrato.

Biasin chiaro sull’arrivo del difensore: “Arriva solo ad una condizione”

Biasin ha parlato della situazione inerente alla difesa dell’Inter e al possibile acquisto su cui starebbe lavorando la società. Nei piani nerazzurri, sarebbe dovuto essere Carlos Augusto a ricoprire quel ruolo, ma l’infortunio di Buchanan ha complicato le cose. Ecco che, allora, si stanno provando a trovare delle altre soluzioni, anche se ci sono delle condizioni da rispettare. Ecco le parole di Biasin ai microfoni di Radio Sportiva: “La situazione di mercato relativa al reparto difensivo va spiegata bene. L’Inter cerca un braccetto sinistro di piede mancino, per cui si è fatto il nome di Mario Hermoso, a prescindere da una cessione da effettuare in difesa. Diverso è il discorso per il centrale di difesa, che arriverà solo in caso di partenza di De Vrij”.

Biasin parla di rinforzo in difesa: ecco tutti i profili vagliati dalla dirigenza nerazzurra

Il difensore è il ruolo che i nerazzurri vogliono rinforzare. Si è tanto parlato della possibilità Hermoso, ma i costi alti della trattativa impongono di mantenere prudenza. Ecco che allora ci sono altri giocatori che interessano molto in viale della Liberazione. Come ad esempio Medina del Lens, che in passato è stato cercato dai nerazzurri. Così come non è da scartare Lorenzo Pirola della Salernitana, utile anche in ottica liste. Piace tantissimo Vazquez del Genoa, ma sembra complicato che il Grifone si privi di un altro titolare. Resta sullo sfondo, invece, l’interesse per Nicolas Valentini del Boca Juniors.