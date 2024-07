Dumfries-Inter, l’olandese cambia idea sul rinnovo: la situazione

Dumfries, in questo momento, è impegnato con la propria nazionale all’Europeo. L’esterno nerazzurro sta giocando una grande competizione e, ovviamente, questo non può che far piacere a Inzaghi e allo stesso club. Ma in queste settimane si è tanto parlato anche della situazione rinnovo. Infatti, da mesi si parla del prolungamento di contratto del giocatore che, però, ancora non è arrivato. Ma arriva una novità in merito alla volontà del ragazzo in questo senso.

Dumfries e il rinnovo: la cronologia di una lunghissima trattativa

Dumfries tratta oramai da parecchi mesi il rinnovo con il club nerazzurro. Il giocatore, infatti, inizialmente aveva fatto delle richieste elevatissime sull’ingaggio. 5,5 milioni di euro più bonus erano i desiderata dell’ex Psv che, però, in viale della Liberazione non si era disposti ad accettare. Ragion per cui, tutto si era messo in stallo e si pensava addirittura ad una partenza del ragazzo. La scadenza di contratto nel 2025 non può far fare troppi voli pindarici e questa estate sarebbe l’unica in cui il club nerazzurro potrebbe monetizzare con Dumfries. In assenza di offerte soddisfacenti alle proprie richieste, però, il giocatore ha fatto una parziale marcia indietro ed ha provato a venire incontro all’Inter. Adesso, però, c’è la novità che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Dumfries e il rinnovo: l’olandese cambia idea. Ecco cosa vuole il giocatore adesso

La situazione rinnovo del difensore olandese si è tirata per le lunghe, ma adesso ci sarà la svolta definitiva. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Dumfries, adesso, avrebbe cambiato totalmente idea e avrebbe intenzione di affrettare le cose per arrivare al rinnovo. Il nuovo accordo dovrebbe prevedere una nuova scadenza fino al 2028 a 4 milioni di euro netti a stagione. La società e Inzaghi, che stravede per lui, è pronta a mettere tutto nero su bianco. Anche se per la fumata bianca definitiva bisognerà attendere la fine dell’Europeo dell’Olanda. Ma le strade di Inter e Dumfries dovrebbero continuare insieme.