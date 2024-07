Leoni-Inter, trattativa agli sgoccioli? La Samp sceglie 2 giovani

Leoni-Inter è una delle trattative che la società nerazzurra sta portando avanti da parecchio tempo. Il giovane difensore della Sampdoria, grazie alle sue prestazioni nella scorsa stagione, ha attirato a sè gli occhi di tante squadre, tra cui anche quella nerazzurra che ha iniziato fin da subito ad imbastire una trattativa per portarlo a Milano. Intanto, la società blucerchiata, per poter concludere l’affare, ha scelto le contropartite tecniche.

Leoni-Inter, trattativa che prosegue spedita: la Sampdoria ha scelto le due contropartite

Leoni sembra essere molto vicino all’approdo in nerazzurro. Il difensore classe 2006, che nella scorsa stagione è riuscito a mettere insieme 12 presenze con la Sampdoria e anche un gol, è trattato da tempo e l’operazione per portarlo a Milano sembra essere in dirittura d’arrivo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, la trattativa è impostata su uno scambio e la società ligure ha già scelto le contropartite gradite. La prima è quella di Francesco Pio Esposito. L’attaccante classe 2005 andrebbe a titolo definitivo in blucerchiato, anche se i nerazzurri proveranno ad inserire una recompra. La seconda è Akinsanmiro, centrocampista classe 2004 che andrebbe a Genova in prestito secco. Le prossime ore potrebbero essere quelle decisive per concludere tutto e avere la tanto sperata fumata bianca.

Ci siamo! I nerazzurri hanno ben chiaro in mente il percorso per il giovane difensore

Il classe 2006, con ogni probabilità, sarà un nuovo giocatore nerazzurro. Dopo essere stato riscattato per 1,5 milioni di euro dal Padova, da parte della Sampdoria, il ragazzo sarebbe in procinto di cambiare nuovamente aria. Ma il club nerazzurro è stato chiarissimo con lui e ha già impostato un percorso di crescita per permettergli di giocare con continuità. Leoni, infatti, rimarrebbe per un altra stagione a Genova alla corte di Pirlo e solo dopo si valuterà il da farsi. Sicuramente, il centrale, rappresenta un grande talento del nostro calcio e i nerazzurri non vogliono fare il passo più lungo della gamba con lui. Soprattutto, considerando il fatto che lo stesso Leoni, quest’anno, dovrebbe fare l’ultima stagione con la maglia della Primavera. Ragion per cui, sta già bruciando le tappe.