Biasin annuncia: “Ecco la strategia per il difensore. E sui rinnovi…”

Biasin è tornato a parlare del difensore che l’Inter sta cercando sul mercato per sostituire numericamente Buchanan. La società nerazzurra, in queste ore, è molto attiva sul mercato e vuole regalare un rinforzo nel reparto arretrato ad Inzaghi. Tante le ipotesi vagliate dalla dirigenza interista e bisognerà capire quale sarà quella più funzionale soprattutto ai diktat di Oaktree. Intanto, il giornalista, illustra la situazione sulle ultime di mercato.

Biasin sui rinnovi: “Ecco chi rinnoverà. E su De Vrij…”

Oltre alle trattative in entrata, in casa nerazzurra si parla anche di rinnovi e di possibili uscite. In ballo ci sono i prolungamenti di Simone Inzaghi e Dumfries. Mentre qualche informazioni dall’Arabia Saudita è stata raccolta in viale della Liberazione per De Vrij. Biasin ha parlato anche di queste faccende che stanno impegnando tanto in viale della Liberazione.

Ecco le parole di Biasin a IoTifoInter: “Dumfries rinnoverà il suo contratto con l’Inter, de Vrij dovrebbe restare, anche se lasciamo uno spazio aperto nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta che lo faccia vacillare. Al momento, restiamo fermi alle sue dichiarazioni. Questo vuol dire che la rosa è più meno fatta. Inzaghi? Diventerà con i bonus l’allenatore più pagato della Serie A”.

C’è l’annuncio sulla strategia per il difensore: “Ci sono delle piste, altrimenti…”

Il giornalista, molto vicino alle cose di casa nerazzurra, inoltre, ha anche illustrato quella che è la situazione inerente alle trattive per il difensore per sostituire numericamente l’infortunato Buchanan. Ci saranno degli incontri tra la dirigenza e la proprietà per capire su quale giocatore puntare.

Ecco quanto raccolto dal giornalista: “Infortunio Buchanan? Ci sono varie piste: quella a basso costo, che risponde al nome di Ricardo Rodriguez, difensore svincolato dal Torino e giocatore affidabile, che andrebbe a riempire la rosa; oppure si potrebbe provare a forzare per andare su un profilo come Hermoso, sul quale c’è anche il Napoli”.

Biasin, poi, ha continuato: “L’Inter è al momento in vantaggio, ma deve dare una risposta a breve: allenatore e dirigenza sarebbero già d’accordo, c’è da convincere Oaktree. Sono le ore di Marotta, che proverà a ottenere il sì. Altrimenti, si andrà su altri profili”.