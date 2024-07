Inter attenta! Il Bologna ti scippa il colpo in difesa

Inter alla ricerca di un difensore per la prossima stagione e che, in questo momento, con i suoi dirigenti, sta vagliando varie opzioni sul tavolo. Marotta e Ausilio, dopo l’infortunio di Buchanan, hanno deciso di non tornare sul mercato per un esterno, ma per un elemento che possa completare il reparto arretrato. Ma i nerazzurri devono fare molta attenzione, perchè uno degli obiettivi di mercato potrebbe sfumare. Il Bologna, infatti, vuole provare lo scippo.

Inter, difensore cercasi: un obiettivo rischia di sfumare. Il Bologna si è inserito per il giocatore

Inter che cerca un difensore, ma Inter che deve anche stare molto attenta alla concorrenza. Come si sa, i nerazzurri, sono molto vigili sul difensore sloveno dell’Udinese, Bijol. Il giocatore, dopo un grande Europeo, è stato attenzionato da tanti club oltre a quello nerazzurro. In viale della Liberazione stimano molto il ragazzo e vorrebbero provare a capire la fattibilità dell’affare. Ma sul ragazzo, si è fiondata un’altra società di Serie A. Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, il Bologna è intenzionato a capire se davvero l’affare può andare in porto, in attesa di discutere dettagliatamente della strategia per portare in Emilia anche Mats Hummels. E’ Bijol, nell’immaginario della dirigenza bolognese, il giocatore che potrebbe sostituire Calafiori, molto vicino all’Arsenal.

Non solo Bijol: tre piste da tenere sotto osservazione per la difesa

Ma la società nerazzurra non può stare a guardare. Quella del difensore è un’urgenza da dover sopperire al più presto. In viale della Liberazione, al momento, stanno prendendo in considerazione tre strade. La prima è quella di portare a Milano il difensore spagnolo, Mario Hermoso, anche se i costi dell’operazione convincono poco Oaktree. Il secondo è il profilo di Ricardo Rodriguez, svincolatosi dal Torino. Mentre, il terzo, sarebbe un elemento giovane su cui fare un investimento economico sia per il presente che, soprattutto, per il futuro.