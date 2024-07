Inzaghi-Inter, attesa rinnovo: la richiesta del tecnico

Inzaghi tratta oramai da tempo il rinnovo con la società nerazzurra. Il tecnico interista, dopo aver vinto lo scorso campionato con i suoi ragazzi, vuole rimanere ancora a Milano in futuro e lo ha fatto presente alla dirigenza. In viale della Liberazione, dal canto loro, sono contenti del lavoro svolto e vorrebbe continuare il rapporto. Ma per la fumata bianca, mancherebbe ancora qualcosa e il tecnico ha fatto una richiesta ben precisa al club.

Inzaghi-Inter, si tratta ancora sul rinnovo: il tecnico ha fatto una richiesta alla dirigenza

Inzaghi, dunque, vuole rimanere in nerazzurro e sta parlando proprio con la società per il rinnovo. La nuova politica di Oaktree, prevede esclusivamente rinnovi annuali per i tecnici. Ed ecco che, prontamente, la dirigenza ha proposto all’ex Lazio un prolungamento fino al 2026, vista la scadenza nel 2025. Inzaghi, in realtà, vorrebbe un rinnovo biennale, ma se così non può essere, chiede di avere un aumento sulla proposta fatta sull’ingaggio. La società, infatti, ha offerto circa 6,5 milioni di euro più due di bonus in caso di vittoria di scudetto. Il tecnico, secondo Repubblica, chiederebbe un piccolo sforzo verso l’alto sia per quanto riguarda la parte fissa che per i bonus.

Il rinnovo dovrebbe arrivare presto. Ecco le tempistiche

I nerazzurri contano tanto di poter chiudere al più presto la questione rinnovo di contratto con il proprio allenatore. Al netto di quanto riportato da Repubblica, le ultime indiscrezioni parlano di un accordo oramai prossimo alla conclusione. Il tecnico si legherà per una stagione ulteriore ai nerazzurri e sarà uno degli allenatori più longevi sulla panchina interista. Per quanto riguarda le tempistiche del prolungamento, addirittura l’annuncio potrebbe arrivare a ridosso dell’inizio del ritiro. Vedremo come andrà a finire. Aldilà di tutto, il legame tra Inzaghi e l’ambiente nerazzurro è più saldo che mai. Tutte le parti vogliono arrivare ad una felice conclusione della trattativa. E così sarà.