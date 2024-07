Carboni-Marsiglia: c’è la svolta: ecco quando si chiude

Carboni è uno dei calciatori in uscita dall’Inter. Il trequartista nerazzurro, infatti, è l’unico tra gli esuberi della rosa di Simone Inzaghi, in grado di poter portare una grossa somma di denaro che possa consentire, poi, di andare sul mercato in entrata. Inzaghi, infatti, negli incontri con la società, ha richiesto che tutti gli elementi fondamentali che hanno vinto lo scudetto la scorsa stagione siano tenuti in rosa. Ecco perchè Carboni potrebbe davvero lasciare a breve Milano.

Carboni al Marsiglia: la trattativa entra nel vivo. Il trequartista argentino pronto ad andare alla corte di De Zerbi

Carboni, quindi, sarebbe vicinissimo a lasciare l’Inter in questa sessione di mercato. Il Marsiglia di De Zerbi ne ha fatto un obiettivo primario per la sua rosa e il classe 2005 è entusiasta della possibilità di potersi accasare alla corte di un tecnico che sa rendere i giovani protagonisti e che sa farli crescere tanto. Secondo quanto riportato da Canal plus, infatti, a breve ci sarà la chiusura tra i francesi e l’Inter per il giovane talento impegnato con l’Argentina in finale di Copa America. Stando all’emittente, addirittura, proprio dopo la finale ci dovrebbe essere la fumata bianca. Insomma, l’addio sembra essere veramente vicino. Carboni ha le valigie pronte destinazione Marsiglia.

Carboni via dall’Inter: per i nerazzurri, una cessione molto sofferta

L’ex giocatore del Monza lascerà i nerazzurri tra poco. Una trattativa che potrebbe consentire ai nerazzurri di avere i fondi necessari da investire sul mercato. Si dovrà vedere, poi, in quale zona del campo, visto che l’attacco sembra essere al completo. Ma quella del trequartista argentino non è una cessione fatta a cuor leggero da parte dell’Inter. In viale della Liberazione sanno bene il talento e le qualità del ragazzo. E sanno bene che, con ogni probabilità, entrambe sbocceranno altrove. Si è provato a trovare gli incastri giusti con altri esuberi per evitare di cederlo a titolo definitivo, ma non ci si è riusciti e, quindi, sarà addio.