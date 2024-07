Mercato Inter, difensore cercasi: un giovane piace da matti

Mercato nerazzurro in completa evoluzione. In viale della Liberazione si era convinti di poter utilizzare gli ultimi sforzi per concentrarsi sull’attaccante. Ma l’infortunio alla tibia accorso in nazionale a Buchanan, ha fatto cambiare radicalmente i piani. La dirigenza nerazzurra, ha deciso di puntare non su un giocatore di fascia, ma su un difensore. Tra i tanti profili vagliati in questi giorni, ce n’è uno che piace davvero tantissimo in viale della Liberazione.

Mercato Inter, il difensore rimane la priorità: Oaktree molto dubbiosa su due profili

Mercato nerazzurro che, come detto, gira tanto attorno al difensore da acquistare. La dirigenza ha proposto alla proprietà due profili che sono quelli di Mario Hermoso e di Ricardo Rodriguez. Ma Oaktree si è trovata ad essere diffidente per vari motivi. Per quanto riguarda lo spagnolo, nonostante il costo zero del cartellino, le richieste di commissioni ed ingaggio sono parecchio elevate. Per quanto riguarda, invece, lo svizzero, l’età non convince completamente, anche se dal punto di vista economico le richieste sono parecchio più basse. Ecco perchè la dirigenza interista potrebbe cambiare ancora obiettivo e puntare su un profilo giovane da far crescere per poi lanciare definitivamente. E c’è un giocatore che piace da matti.

Inter, la soluzione potrebbe essere un difensore giovane: la dirigenza lo tratta da tempo

La soluzione al problema difesa potrebbe essere quella di acquistare un elemento che sia giovane. E, a questo punto, ecco che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il profilo di Giovanni Leoni sarebbe quello giusto. Il difensore della Sampdoria è trattato da tempo dai nerazzurri, ma ancora non è stata trovata la quadra nè economica, nè per quanto riguarda le contropartite tecniche. La società blucerchiata chiede per lui una cifra di 5 milioni di euro e non ha la minima intenzione di abbassare le pretese. I nerazzurri, dal canto loro, non vorrebbero arrivare a questa cifra.