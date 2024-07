L’Udinese apre alla cessione di Bijol: “Stupirebbe se…”

Udinese, il direttore tecnico della squadra friulana, Gianluca Nani, apre alla cessione di Bijol. Il difensore sloveno piace da tantissimo tempo alla dirigenza nerazzurra per la sua capacità di giocare nella difesa a tre. Ma, all’Europeo con la propria nazionale, il ragazzo ha dimostrato anche di cavarsela bene in una retroguardia a quattro, facendo vedere ottime cose. Intanto, il dt dell’Udinese, ha parlato del classe 1999 e non ha chiusa ad una eventuale cessione.

Udinese, Bijol può davvero partire: il dt friulano apre alla cessione

Udinese che, dunque, apre anche un po’ a sorpresa alla cessione di Bijol. Il ragazzo, infatti, è sotto le mire di tante società tra cui l’Inter e i friulani potrebbero subito monetizzare dalla sua cessione. Il dt Gianluca Nani, ha parlato del ragazzo ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco le parole di Nani: “Mi stupirei se non fosse apprezzato da Inter e altre squadre importanti. Fino a quando non è stato eliminato ha dimostrato di essere il miglior difensore degli europei. È completo, leader difensivo, non vedo amnesie gravi, gli errori capitano a tutti. Ha attirato l’attenzione di molti club soprattutto in Premier League. Per noi è importante e vorremmo tenerlo ma dobbiamo essere pronti. Se dovesse arrivare offerta la discuteremo”.

Bijol piace tantissimo all’Inter, ma c’è concorrenza per il difensore sloveno

Bijol è un giocatore che piace veramente tanto ai nerazzurri. Marotta e Ausilio lo hanno messo nel mirino oramai da tanto tempo e proveranno ad acquistarlo. In questo momento, il reparto arretrato nerazzurro, è parecchio affollato vista la presenza di Acerbi e De Vrij. Non solo, ma l’intenzione sarebbe quella di acquistare un braccetto di sinistra e non un centrale il cui investimento sarebbe fatto solamente l’anno prossimo, quando Acerbi sarà svincolato. Ma l’Inter dovrà fare molta attenzione, perchè sullo sloveno ci sono tantissime squadre, anche in Serie A. Il Bologna, tra queste, sembra essere quella maggiormente interessata al ragazzo e potrebbe valutare di investire non appena verrà ceduto Calafiori.