Romano sull’Inter: “Kim? Ecco la verità. E Cabal…”

Romano parla del mercato in ottica nerazzurra. Il giornalista che si occupa prevalentemente di calciomercato, infatti, ha analizzato le voci delle ultime ore e ha espresso, secondo quelle che sono le sue informazioni, e fatto chiarezza su tutti quelli che sono i movimenti di mercato. I nerazzurri, in questo momento, sono concentrati nel trovare un difensore che possa fungere da braccetto di sinistra. E le idee non mancano, con noi venuti fuori anche nelle ultime ore.

Romano e il mercato in difesa: “Su Kim vi dico questo. Per la difesa Cabal…”

Romano, dunque, ha fatto molta chiarezza su alcuni movimenti di mercato che riguardano l’Inter. Il giornalista, infatti, ha parlato dei tanti profili che sono stati accostati ai nerazzurri, per quanto riguarda il reparto difensivo, in questa sessione di mercato. Tra quelli che sono i sogni dei tifosi e le reali intenzioni e le reali possibilità del club. Ecco le parole di Fabrizio Romano a mondopengwin: “Kim-Inter? Non credo, è una cosa di cui si parla tanto in questi giorni, ma il club cerca un giocatore diverso anche per costi, tipo Cabal del Verona. Kim non è in uscita in prestito dal Bayern, il club vuole tenerlo, credo Kim resterà a Monaco – anche perché è in partenza de Ligt – e l’Inter andrà su un giovane”.

L’Inter vuole trovare il difensore al più presto: ecco chi è in vantaggio in questo momento

I nerazzurri stanno cercando un elemento per la difesa e vorrebbero chiudere l’operazione in tempi brevi. Alla dirigenza piace molto il profilo di Hermoso a parametro zero. Ma i costi di commissioni e ingaggio, non stuzzicano molto Oaktree che preferirebbe avere un profilo giovane. In questo caso, il profilo di Cabal è uno di quelli che la dirigenza sta sondando, ma potrebbe non essere l’unico, visto che ci si sta guardando intorno e ci sarebbero altri tre o quattro giocatori che potrebbero fare al caso della squadra nerazzurra. Sembra, invece, allontanarsi l’ipotesi Ricardo Rodriguez che, costi a parte, non fa impazzire nè la proprietà e nè la dirigenza interista.