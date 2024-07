Tessmann-Inter, affare ok: ma serve un ultimo step

Tessmann-Inter è un affare che andrà in porto a breve. Il centrocampista del Venezia è uno dei colpi giovani e per il futuro che l’Inter metterà a segno visto quanto ordinato da Oaktree. Il fondo proprietario del club nerazzurro, infatti, ha intenzione di ringiovanire la rosa con giocatori che siano giovani, ma già pronti a poter indossare la maglia della squadra di Inzaghi. Intanto, per avere tutto nero su bianco, manca ancora un tassello fondamentale.

Tessmann-Inter, l’affare non è in discussione: manca solo un tassello per la fumata bianca

Tessmann, come detto, sarà un nuovo giocatore nerazzurro. L’accordo tra Inter e Venezia è stato trovato dopo una trattativa che non è stata semplice. Infatti, c’è stato bisogno di convincere il calciatore e anche di trovare la quadra con gli agenti per le commissioni, ma a breve si arriverà a dama. Ma allora, visto che è tutto fatto, cosa manca per gli annunci ufficiali? Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il calciatore vorrebbe concordare un percorso di crescita che possa farlo arrivare maggiormente pronto nella prossima stagione. Il centrocampista statunitense, infatti, avrebbe deciso di non rimanere a Venezia, ma nemmeno in Serie A. L’intenzione è quella di fare un’esperienza in prestito in un altro campionato europeo.

L’Inter riflette sul percorso di crescita di Tessmann. Intanto, con il Venezia, sono fatte altre due operazioni

L’Inter è vicina a prelevare dalla società lagunare il centrocampista statunitense. Ma tra le due società, questa, non è l’unica operazione. Infatti, tra nerazzurri e veneti, dovrebbero fare il percorso inverso sia Oristanio che Stankovic. Il trequartista, dopo il prestito al Cagliari, passerà al Venezia per la cifra di 5 milioni di euro proprio nell’ambito dell’affare Tessmann. Per quanto riguarda il portiere, invece, la cessione dovrebbe essere a titolo definitivo anche per lui. Il serbo, prima di accettare questa nuova avventura, si è guardato intorno, soprattutto per capire quanto forte fosse il pressing della Sampdoria. Alla fine, però, la possibilità di giocare in Serie A l’ha fatta da padrone e anche per lui siamo alle battute finali.