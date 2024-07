Dumfries-Inter, c’è un’importante novità sul rinnovo

Dumfries-Inter, la trattativa per il rinnovo continua. L’esterno olandese, da qualche giorno, è andato in vacanza dopo l’eliminazione della sua nazionale all’Europeo. E proprio questi sono giorni cruciali per quanto riguarda la trattativa con la società nerazzurra per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2025. A tal proposito, c’è una novità importantissima delle ultime ore che riguarda l’ex PSV Eindoven, con anche il momento in cui si saprà tutto.

Dumfries tratta il rinnovo con l’Inter: c’è la data in cui si sapranno tante cose su questo punto

Dumfries, oramai da tanti mesi, è in trattativa con la dirigenza di viale della Liberazione per il rinnovo del contratto. Non si è ancora arrivati alla fumata bianca, ma Marotta e Ausilio hanno spesso fatto capire che c’è la possibilità che il ragazzo possa rimanere ancora a Milano. E Inzaghi sarebbe molto contento visto che stravede per lui. Intanto, secondo quanto riportato da Tuttosport, la prossima settimana è una data cruciale. L’olandese ha fatto sapere di voler rimanere ancora in maglia nerazzurra e lo ha fatto presente al proprio entourage. In quei giorni, ci sarà l’incontro decisivo. E se tutto va, come sembra, dovrebbe arrivare l’accordo definitivo e, di conseguenza, la permanenza del difensore.

La lunga trattativa per il rinnovo dell’olandese: ecco le tappe che hanno portato all’accordo

L’Inter e l’ex PSV, come anticipato, sono in trattativa da parecchi mesi, ma senza riuscire a trovare un accordo. Inizialmente, il giocatore, aveva avanzato una richiesta di ingaggio da 5,5 milioni di euro più bonus. La società era disposta ad arrivare solamente a 4 milioni, pertanto si era creato uno stallo e si era anche pensato ad una cessione. Al giocatore non sono arrivate richieste che lo hanno stuzzicato particolarmente, nè dal punto di vista del progetto tecnico, nè per quanto riguarda l’aspetto economico. Per questo motivo, c’è stata una marcia indietro che lo ha portato ad accettare l’offerta del club nerazzurro da 4 milioni annui. La fumata bianca dovrebbe arrivare a breve. Dumfries continuerà ancora all’Inter.