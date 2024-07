Trevisani: “Rodriguez all’Inter? Io andrei su questo giocatore”

Trevisani ha parlato della situazione mercato in casa nerazzurra. Come si sa, la dirigenza interista, ha in mente di acquistare un braccetto sinistro di difesa per sostituire, quantomeno numericamente, Buchanan, che ha subito un grave infortunio con la propria nazionale. Tra i profili che la società di viale della Liberazione sta cercando c’è anche quello di Ricardo Rodriguez, giocatore che arriverebbe a parametro zero dopo essersi svincolato dal Torino. Lo stesso Trevisani ha voluto dire la sua su questo interessamento.

Trevisani sul mercato nerazzurro: “Rodriguez? Io andrei su quest’altro profilo”

Trevisani ha parlato del mercato nerazzurro, come anticipato, affrontando il tema del braccetto sinistro da acquistare. In una recente intervista, il ds interista, Piero Ausilio, ha annunciato la possibilità di arrivare ad un giocatore con certe caratteristiche e che i dirigenti e la proprietà stanno facendo le loro valutazioni. E anche Inzaghi ha confermato di aver richiesto un giocatore con certe caratteristiche in quella zona di campo. Di questo, Riccardo Trevisani ha detto la sua ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Ecco le parole di Trevisani: “Sicuramente sta cercando un giocatore in quel ruolo, io preferirei Hermoso a Rodriguez perché come concetto vai a prendere un giocatore più giovane, più utile e migliore”.

Inter, braccetto sinistro cercasi: ecco il più vicino a vestire la maglia nerazzurra nella prossima stagione

L’Inter, dunque, cerca un giocatore che funga da braccetto sinistro di difesa. Un giocatore che, in caso di assenza di Bastoni, non ne faccia sentire la mancanza. In cima alla lista dei desideri della dirigenza e di Inzaghi c’è lo svincolato Mario Hermoso. La proprietà vorrebbe altri profili, viste le alte richieste di ingaggio e commissioni. Poi, c’è Ricardo Rodriguez, giocatore che arriverebbe anche lui a parametro zero e avrebbe meno richieste a livello economico. Infine, il difensore del Verona, Cabal. Lui è il preferito da Oaktree dal momento che ha la carta di identità dalla sua e potrebbe arrivare per una decina di milioni di euro. Valutazioni in corso in casa nerazzurra.