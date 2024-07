Dumfries, rinnovo più vicino? Sfuma l’obiettivo per la fascia

Dumfries – Buone notizie per i tifosi interisti, il rinnovo di Denzel Dumfries sembra sempre più vicino. Da circa un mesetto si parla del prolungamento di contratto dell’olandese. Dopo un primo momento in cui si è creduto che le strade tra l’Inter e l’esterno si sarebbero divise, da qualche giorno la situazione sembra essere migliorata. Lo stallo tra le due parti è durato mesi, Dumfries e il suo agente non avevano intenzione di scostarsi dalla richiesta dei 5 milioni e mezzo. Le intenzioni della dirigenza interista invece erano quelle di proporre una cifra attorno ai 4 milioni. Non si sa ancora l’ammontare per il quale le parti potrebbero aver trovato l’accordo.

Dumfries, testa alla nazionale

Bisognerà aspettare che l’esterno rientri dall’Europeo per avere notizie certe sul rinnovo e sulle cifre. Denzel è ancora impegnato con la nazionale olandese che è riuscita ad approdare alle semifinali della competizione dove sta sera affronterà l’Inghilterra. Dumfries è stato decisivo nei quarti giocati contro la Turchia, trovando l’assist che ha portato al gol del vantaggio olandese. Denzel ha poi suonato la carica in favore dei suoi “Se giochiamo così, vinceremo gli Europei!”

Sfuma il sostituto dell’olandese

Quando lo scorso mese si sparse la voce sul possibile addio di Dumfries ci fu un nome che prese piede e che secondo molti avrebbe potuto prendere l’eredità della fascia destra interista. Yukinari Sugawara, giapponese classe 2000 esterno titolare dell’AZ Alkmaar, squadra del campionato olandese. Suguwara aveva attirato l’attenzione della dirigenza interista che aveva iniziato a valutarlo come possibile sostituto nel caso in cui fosse partito Dumfries. Il tutto è definitivamente sfumato nelle scorse ore, sia grazie alle buone notizie arrivate in merito al rinnovo di Dumfries ma sorpattuto perchè a quanto pare il giapponese svolgerà presto le visite mediche con il Southampton. La squadra di Premier League ha affondato il colpo sull’esterno negli ultimi giorni, a brevissimo arriverà anche la firma.