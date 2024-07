Oaktree è stata chiara. Sfuma il colpo per la difesa?

Oaktree – Come ormai di consutudine fin dall’arrivo di Marotta, anche quest’anno la dirigenza interista sta provando a piazzare qualche colpo a parametro zero. L’obiettivo principale di questa prima parte di mercato è quello di trovare un rinforzo per la difesa. Da giorni il nome di Ricardo Rodriguez viene accostato ai nerazzurri, piace molto a mister Inzaghi. L’unico problema è che lo svizzero ha quasi 32 anni, fattore che fa storcere non poco il naso ad Oaktree.

Oaktree non vuole sentire ragioni, vogliono solo giovani

Da quanto è emerso oggi, nell’incontro con i dirigenti nerazzurri il fondo americano sarebbe stato chiarissimo: bisogna puntare ai giovani, Rodriguez ed Hermoso sono fuori discussione. Linee guida che sicuramente non avranno trovato Beppe Marotta d’accordo. I parametro zero sono da tempo un marchio di fabbrica del dirigente che lavorava da giorni nel tentativo di portare uno dei due difensori a Milano. Se per Hermoso c’erano state altre ragioni alla base, come la questione dello stipendio, per Rodriguez si era invece creduto ad un possibile matrimonio tra l’ex Milan e l’Inter.

Fuori Hermoso e Rodriguez, restano altre 3 opzioni

Gli altri nomi su cui invece Oaktree si sarebbe dimostrata positiva nell’avanzare le trattative sono 3: Lorenzo Pirola, Johan Vazquez e Jakub Kiwior. Nessuno dei tre ha più di 26 anni, ma sono ovviamente tutti sotto contratto con le rispettive squadre, nessuna possibilità di prenderli a zero. Pirola, 22 anni, viene dalle giovanili dell’Inter, su di lui i nerazzurri potrebbero esercitare il diritto di recompra fissato a 12 milioni o tentare un’offerta minore. Johan Vazquez, 25 anni, difensore del Genoa dovrebbe avere un costo superiore ai 10 milioni. E infine Jakub Kiwior, 24 anni, che con l’arrivo di Calafiori all’Arsenal dovrebbe presto lasciare la squadra londinese. Quest’ultimo sarebbe l’opzione più costosa avendo un valore di almeno 30 milioni, in più il polacco si trova sul radar di diverse altre squadre di Serie A.